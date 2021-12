EQS-News: Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Immeubles

Remarquable résultat d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund pour l'exercice 2021



13.12.2021



Communiqué de presse

Bâle, le 13 décembre 2021 Pour son deuxième exercice, Helvetia (CH) Swiss Property Fund présente un résultat annuel extrêmement satisfaisant. Un solide rendement net couplé à une revalorisation du portefeuille immobilier ont donné en 2021 un résultat total de CHF 24.2 millions, ce qui correspond à un rendement attractif de 5,5 pour cent. Après que le premier exercice raccourci (du 03.06.2020 au 30.09.2020) a encore été influencé par les coûts de transaction résultant de l'achat du portefeuille initial de 29 immeubles, l'exercice 2021 révèle la forte rentabilité du portefeuille sur douze mois. Étant donné que la part résidentielle représente 83 pour cent des revenus locatifs visés, le portefeuille d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund a été largement épargné par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 au cours des huit premiers mois du deuxième exercice. Solide succès immobilier et perte minime de loyers

Les revenus locatifs ont atteint CHF 22.2 millions, alors la perte de loyers n'a été que de 2,5 pour cent sur un an. En progression, la marge EBIT s'est établie à 66,3 pour cent et le taux des charges d'exploitation du fonds (TER REF GAV) n'a baissé que d'à peine 0,8 pour cent. Pour l'exercice 2021, le résultat net s'est élevé à CHF 12.8 millions, ce qui correspond à CHF 2.84 par part. Evolution réjouissante des cours et forte performance

En 2021 également, les taux d'intérêt bas et la stabilité des rendements sur le marché immobilier suisse ont maintenu l'attractivité de cette classe de placement et se sont traduits par une forte demande en immeubles de rendement. Les placements immobiliers comprenant une part élevée de logements à usage d'habitation en ont particulièrement profité. Durant la période du 30.09.2020 au 30.09.2021, l'Helvetia (CH) Swiss Property Fund a enregistré une performance de 18,9 pour cent sur la base de l'évolution du cours dans le négoce hors bourse. Il a ainsi dépassé l'indice de référence SXI(R) Real Estate Funds Broad TR applicable aux fonds immobiliers suisses, dont la performance s'est établie à 15,3 pour cent pour la même période. Augmentation de la valeur d'inventaire et rendement élevé des distributions

Durant l'exercice sous revue, la valeur d'inventaire par part a augmenté de 5,5 pour cent, passant de CHF 98.03 à CHF 103.40. La valeur vénale des biens immobiliers a progressé d'environ CHF 12.2 millions (soit 2,3 pour cent). Après que la direction du fonds a renoncé à distribuer les revenus accumulés au cours du premier exercice raccourci, la distribution initiale par part a été fixée à CHF 3.55. Sur la base du cours hors bourse de CHF 126.00 par part, le rendement de distribution s'établit à 2,8 pour cent à la fin de l'exercice 2021. Prévision d'une nouvelle extension du portefeuille immobilier

La direction du fonds a l'intention d'étendre le portefeuille immobilier de manière substantielle durant l'exercice 2022. A cet effet, elle prévoit une augmentation de capital d'environ CHF 200 millions à la fin mars 2022. Le produit de l'émission doit être à nouveau utilisé pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier largement diversifié et comportant un fort pourcentage d'immeubles résidentiels à partir du portefeuille d'Helvetia Assurances. La cotation à la SIX Swiss Exchange est prévue d'ici un à trois ans. Informations sur le fonds Nom Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valeur / ISIN N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Forme juridique Fonds immobilier contractuel de droit suisse Domicile du fonds Suisse Cercle des investisseurs Limitation aux investisseurs qualifiés conformément à l'article 10, paragraphes 3 et 3ter LPCC Affectation des revenus Distribution Date de lancement 3 juin 2020 Direction du fonds Helvetia Asset Management SA, Bâle Gestion du portefeuille Helvetia Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire Banque Cantonale de Zurich, Zurich Négoce hors bourse Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich Société d'audit KPMG SA, Zurich Expert spécialiste de l'évaluation Wüest Partner AG, Zurich Analystes Philipp Schüpbach

Responsable Investor Relations Téléphone: +41 58 280 59 23

investor.relations@helvetia.ch Médias Jonas Grossniklaus

Responsable Media Relations Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch À propos d'Helvetia Asset Management SA

Helvetia Asset Management SA est un prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est active dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall. Exclusion de responsabilité

Le présent document a été rédigé par Helvetia Asset Management SA et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue allemande du document fait foi. Les versions du document dans d'autres langues sont fournies uniquement à des fins d'information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d'une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par Helvetia Asset Management SA. Ni Helvetia Asset Management SA, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni Helvetia Asset Management SA, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document.

