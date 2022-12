Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Immeubles

Résultat annuel très réjouissant pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund en 2021/22



12.12.2022 / 07:00 CET/CEST





Communiqué de presse

Bâle, le 12 décembre 2022

Pour son troisième exercice, Helvetia (CH) Swiss Property Fund présente un résultat annuel très réjouissant. Un revenu net accru et une hausse de la valeur du portefeuille immobilier ont produit pour l’exercice 2021/22 un résultat total de CHF 22,9 millions, soit un rendement de placement de 4,11%. Durant l’exercice écoulé, Helvetia (CH) Swiss Property Fund a une fois de plus réussi à démontrer sa forte rentabilité. Un solide revenu net de CHF 17,9 millions et des gains en capitaux non réalisés de CHF 4,9 millions après impôts dus en cas de liquidation ont produit un résultat total de CHF 22,9 millions, soit un rendement de placement de 4,11%. La part prépondérante des immeubles résidentiels, d’environ 82% du revenu locatif théorique, a encore contribué à l’évolution très stable des revenus et de la valeur. Les revenus locatifs se sont élevés à CHF 27,4 millions (2020/21: CHF 22,2 millions). Sur l’année, le taux de perte sur loyer a été faible, à 2,5%, ce qui correspond au niveau de l’année précédente (2020/21: 2,5%). La stratégie de croissance qualitative porte ses fruits

L’exercice précédent a été placé sous le signe de l’augmentation de capital de CHF 210 millions (bruts) réalisée au printemps 2022. Cette opération a permis l’acquisition de dix immeubles attrayants issus du portefeuille d’Helvetia Assurances, qui viennent davantage consolider durablement les objectifs stratégiques de croissance et de diversification. La valeur vénale du portefeuille immobilier composé de 39 immeubles et de 1 575 appartements s’est accrue de CHF 314,5 millions sur un an, à CHF 862,8 millions. Ce gain s’explique également par la demande intacte des investisseurs en immeubles de rendement de qualité, en particulier dans le segment résidentiel, ce qui a généré une hausse de l’évaluation réalisée par l’estimateur immobilier indépendant Wüest Partner. Augmentation de la valeur d’inventaire et distribution

La valeur d’inventaire par part (avant distribution) a progressé au cours de l’exercice écoulé, passant de CHF 103.40 à CHF 103.95. Pour l’exercice courant, le Comité de direction a fixé une distribution à hauteur de CHF 2.75 par part. Par conséquent, 99,65% du rendement net sont distribués aux investisseurs. Sur la base du cours hors bourse de CHF 114.00 au 30 septembre 2022, le rendement sur distribution affiche un taux réjouissant de 2,40%. La distribution par part a ainsi pu être sensiblement augmentée par rapport à l’année dernière après déduction du report de bénéfice. Grande stabilité de la valeur malgré un environnement de marché volatil

Pendant l’exercice sous revue, la conjoncture incertaine, conjuguée à une hausse des taux, a entraîné de lourdes pertes de cours pour les placements immobiliers cotés. Helvetia (CH) Swiss Property Fund a lui aussi enregistré une performance négative de -2,92% sur la base de l’évolution du cours hors bourse entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Il a néanmoins battu l’indice de référence des fonds immobiliers cotés en Suisse, le SXI® Real Estate Funds Broad TR, qui enregistrait sur la même période une performance négative de -16,08%. Perspectives pour l’exercice 2023

La direction du fonds envisage de développer encore sensiblement le portefeuille immobilier au cours de l’exercice 2023. À cette fin, elle prévoit une nouvelle augmentation de capital pour fin mars 2023. Là encore, il est prévu d’utiliser le produit d’émission à hauteur d’environ CHF 200 millions pour acquérir un portefeuille immobilier largement diversifié avec une part élevée de biens résidentiels à partir du portefeuille d’Helvetia Assurances. Il devrait s’agir de l’avant-dernière augmentation de capital jusqu’à l’inscription d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la cote de la bourse SIX Swiss Exchange. Analystes Philipp Schüpbach

