Smile, leader suisse de l’assurance en ligne, s’internationalise

À propos du groupe Helvetia

Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des risques – Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente partout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone portable à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l’argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d’affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l’environnement.

En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia propose des couvertures spéciales et de réassurance sur mesure à l’échelle internationale. Avec un volume d’affaires de CHF 11,22 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2021 un résultat IFRS après impôts de CHF 519,8 millions. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.

À propos de Smile Suisse

Smile, l’assurance sans blabla, est l’assurance en ligne affichant la croissance la plus rapide en Suisse, avec plus de 170’000 clientes et clients. Modèle commercial complémentaire aux assurances traditionnelles, Smile propose à sa clientèle la meilleure expérience numérique en termes d’assurance grâce à l’application Smile, avec des primes équitables, un service hors pair et tout en ligne, à 100%. www.smile-insurances.com