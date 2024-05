Smile poursuit sa croissance en Espagne et lance une assurance responsabilité civile pour les propriétaires de chiens

Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Saint-Gall, le 14 mai 2024

smile.dog est le deuxième produit que Smile, le leader suisse de l’assurance en ligne, commercialise en Espagne. Le nouveau produit a été développé car au cours des prochains mois, les propriétaires de chiens en Espagne devront souscrire une assurance responsabilité civile pour leurs compagnons à quatre pattes. Après ses débuts en Espagne avec le lancement de smile.mobility fin2023, Smile propose désormais smile.dog, une assurance responsabilité civile pour chiens. Ce deuxième produit correspond parfaitement aux principes de Smile: 100% en ligne, souscription facile, prestations complètes et excellent rapport qualité-prix. smile.dog couvre les dommages corporels et matériels causés à des tiers ainsi que les frais juridiques qui en découlent, jusqu’à une somme d’assurance de EUR400 000. En Espagne, une loi rendant la souscription d’une assurance responsabilité civile pour les propriétaires de chiens obligatoire devrait être promulguée au cours des mois à venir. L’offre de Smile tombe donc à point nommé. La police sera disponible pour toutes les races de chiens et pourra être assortie d’une couverture pour l’Espagne ou pour toute l’Europe. «Après l’arrivée de Smile en Espagne à la fin de l’année dernière, nous franchissons une nouvelle étape sur ce marché avec le lancement de smile.dog. Cette nouvelle offre est pour moi la preuve que Smile ne se contente pas de répondre aux besoins des clients, mais qu’elle sait également anticiper les changements sur le marché et y réagir avec agilité», déclare JoséphineChamoulaud, CEO de Smile. Une collaboration étroite au sein du Groupe Helvetia

Smile pratique un modèle commercial complémentaire à celui d’Helvetia en répondant à la demande croissante de solutions d’assurance en ligne de la part de la clientèle. Dans le cadre de la stratégie helvetia20.25, ce modèle commercial sera progressivement étendu à l’Autriche et à l’Espagne. En Espagne, l’assureur élargit son offre en étroite collaboration avec Caser et HelvetiaSeguros. Les deux sociétés disposent d’une expérience de longue date et d’une grande expertise du développement de produits innovants. Jonas Grossniklaus

Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 13 800 collaborateurs et plus de 7,2 millions de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des risques – Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente partout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone portable à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l’argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d’affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l’environnement.

En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia propose des couvertures spéciales et de réassurance sur mesure à l’échelle internationale. Avec un volume d’affaires de CHF 11,3 milliards, Helvetia a réalisé des bénéfices sous-jacents de CHF 372,5 millions et un résultat IFRS de CHF 301,3 millions au cours de l’exercice 2023. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Exclusion de responsabilité

