Succès de l'augmentation de capital d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Bâle, le 29 mars 2022 Helvetia Asset Management a clôturé avec succès la première augmentation de capital d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund pour un montant de CHF 210 millions. L'augmentation de capital a été nettement sursouscrite. Le produit de l'émission sera employé à l'acquisition de dix biens immobiliers dont le prix du marché s'élève à CHF 298,2 millions. Réalisée du 8 au 28 mars 2022 pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund, l'augmentation de capital a connu un grand succès auprès des investisseurs et a été largement sursouscrite. L'émission des nouvelles parts a été réalisée en commissionnement (principe du «best effort») dans le cadre d'une offre de souscription en Suisse. Les droits de souscription n'ont fait l'objet d'aucun négoce pendant la période de souscription. Le taux de souscription a atteint le niveau élevé de 94%. Avec un rapport de souscription de neuf à quatre (neuf droits de souscription donnant droit à l'acquisition de quatre nouvelles parts), 2 000 000 de parts ont été souscrites pendant la période de souscription et d'émission, à un prix d'émission de CHF 105,00 par part. La libération des nouvelles parts aura lieu le 31 mars 2022, date à partir de laquelle 6 500 000 parts seront en circulation. Le produit de l'émission, qui s'élève à CHF 210 millions, sera employé à l'acquisition par Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA d'un portefeuille immobilier à forte proportion de logements, largement diversifié sur un plan géographique et d'un prix du marché de CHF 298,2 millions. Des capitaux étrangers supplémentaires d'un montant d'environ CHF 100 millions seront levés pour financer l'achat du portefeuille. Au 1er avril 2022, le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund disposera ainsi de 39 immeubles d'une valeur de marché d'environ CHF 846 millions (base: experts indépendants en estimations à la date de référence du 30 septembre 2021 pour le portefeuille existant et du 1er décembre 2021 pour le portefeuille d'entrée). Avec ce fonds, Helvetia exploite un nouveau modèle d'affaires conformément à la stratégie helvetia 20.25 et propose à ses clientes et clients des prestations de services innovantes dans le domaine de la gestion des actifs. La direction du fonds a l'intention de continuer à développer le portefeuille immobilier d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund, en investissant la majeure partie du portefeuille dans des immeubles d'habitation, complétés par des immeubles à usage mixte et commercial. Le développement du portefeuille s'effectuera en premier lieu moyennant de nouvelles transactions à partir du portefeuille d'Helvetia Assurances. Elle prévoit en outre de rendre Helvetia (CH) Swiss Property Fund accessible à des investisseurs non qualifiés d'ici un à trois ans et de le coter à la SIX Swiss Exchange. Informations sur le fonds Nom Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valeur / ISIN N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Forme juridique Fonds immobilier contractuel de droit suisse Domicile du fonds Suisse Cercle des investisseurs Limitation aux investisseurs qualifiés conformément à l'article 10, paragraphes 3 et 3ter LPCC Affectation des revenus Distribution Date de lancement 3 juin 2020 Direction du fonds Helvetia Asset Management SA, Bâle Gestion du portefeuille Helvetia Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire Banque Cantonale de Zurich, Zurich Négoce hors bourse Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich Société d'audit KPMG SA, Zurich Expert spécialiste de l'évaluation Wüest Partner AG, Zurich Analystes Philipp Schüpbach

Helvetia Asset Management SA est un prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est active dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall. Exclusion de responsabilité

