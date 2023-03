Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Immeubles

Succès de l’augmentation de capital d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund



23.03.2023 / 07:15 CET/CEST



Communiqué de presse

Bâle, le 23 mars 2023 Helvetia Asset Management a clôturé avec succès la seconde augmentation de capital d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund pour un montant d’environ CHF 170 millions. L’augmentation de capital a été souscrite à 100%. Le produit de l’émission sera employé à l’acquisition de huit biens immobiliers de qualité, dont le prix de marché s’élève à CHF 229,5 millions. Après l’augmentation de capital, Helvetia (CH) Swiss Property Fund fait partie des principaux fonds immobiliers non cotés en Suisse, avec une valeur de marché de CHF 1 092,3 millions. La direction du fonds prévoit une cotation sur SIX Swiss Exchange au premier semestre 2024. L’augmentation de capital exécutée du 7 au 22 mars 2023 pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs existants et nouveaux, avec une souscription à 100%. Les nouvelles parts étaient émises avec commission sur une «base best effort» dans le cadre d’une offre de souscription en Suisse. Aucun négoce de droits n’a eu lieu pendant le délai de souscription. La solide confiance des investisseurs, dans un environnement compliqué pour les placements immobiliers indirects, témoigne de la grande qualité du véhicule de placement et des compétences d’Helvetia Asset Management dans le domaine immobilier. Avec un rapport de souscription de quatre pour un (quatre droits de souscription donnant droit à l’acquisition d’une nouvelle part), 1 625 000 parts ont été souscrites pendant la période de souscription et d’émission, à un prix d’émission de CHF 106.00. La libération des nouvelles parts a lieu le 28 mars 2023. À partir de cette date, 8 125 000 parts seront en circulation. Le produit de l’émission, qui s’élève à quelque CHF 170 millions, sera employé à l’acquisition par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA d’un portefeuille immobilier présentant une large diversification géographique, une part résidentielle élevée et une valeur de marché de CHF 229,5 millions. Des fonds de tiers supplémentaires à hauteur d’environ CHF 60 millions sont également intégrés pour financer l’achat du portefeuille. Helvetia (CH) Swiss Property Fund dispose ainsi, au 1er avril 2023, de 47 immeubles d’une valeur de marché totale de CHF 1 092.3 millions (base: experts indépendants en estimations immobilières au 30 septembre 2022 pour le portefeuille existant, et au 1er décembre 2022 pour le nouveau portefeuille). Avec la réalisation de l’augmentation de capital, Helvetia (CH) Swiss Property Fund fait partie des principaux fonds immobiliers non cotés en Suisse. Les conditions optimales sont donc créées pour la cotation sur SIX Swiss Exchange, qui est prévue au premier semestre 2024. Informations sur le fonds Nom Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valeur / ISIN N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Forme juridique Fonds immobilier contractuel de droit suisse Domicile du fonds Suisse Cercle des investisseurs Limitation aux investisseurs qualifiés conformément à l'article 10, paragraphes 3 et 3ter LPCC Affectation des revenus Distribution Date de lancement 3 juin 2020 Direction du fonds Helvetia Asset Management SA, Bâle Gestion du portefeuille Helvetia Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire Banque Cantonale de Zurich, Zurich Négoce hors bourse Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich Société d’audit KPMG SA, Zurich Expert spécialiste de l’évaluation Wüest Partner AG, Zurich Analystes Philipp Schüpbach

Responsable Investor Relations

Groupe Helvetia Téléphone: +41 58 280 59 23

investor.relations@helvetia.ch Médias Jonas Grossniklaus

Responsable Corporate Communications

Groupe Helvetia Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch À propos d'Helvetia Asset Management SA

Helvetia Asset Management SA est un prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est active dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall. Avertissement

Le fonds immobilier mentionné dans le présent communiqué aux médias s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre publicitaire uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement ou d’autres services financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La seule base contraignante pour l’achat ou la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds, y compris son annexe et le rapport annuel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, Steinengraben 41, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich.

Fin du communiqué aux médias