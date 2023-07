Hemisphere Energy Corporation est une société pétrolière basée au Canada. La société est engagée dans la production de pétrole et de gaz naturel à partir de ses propriétés Jenner et Atlee Buffalo dans le sud-est de l'Alberta. Son exploitation comprend Atlee Buffalo et Jenner. La société possède et exploite tous ses puits dans la région d'Atlee Buffalo. La propriété est située au nord de Medicine Hat dans le sud-est de l'Alberta. Elle possède une participation directe de 100 % dans environ 9 480 acres. Elle possède et exploite tous ses puits et possède une position foncière d'environ 6569 acres dans la région de Jenner. La propriété est située à environ 25 kilomètres (kms) à l'ouest de la propriété Atlee Buffalo de la société dans le sud-est de l'Alberta.