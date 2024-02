(Alliance News) - Hemogenyx Pharmaceuticals PLC a déclaré vendredi que la recherche a montré que son récepteur chimérique d'appât exclusif peut être délivré dans le cerveau par l'intermédiaire de cellules microgliales programmées et pourrait être utilisé pour le traitement des cancers du cerveau et de certaines maladies neurodégénératives.

Les actions d'Hemogenyx ont augmenté de 6,7 % pour atteindre 3,28 pence chacune à Londres vendredi matin.

Hemogenyx est une société biopharmaceutique basée à Londres qui se consacre au traitement des maladies sanguines mortelles. CBR est une plate-forme technologique en cours de développement qui vise à programmer les cellules immunitaires responsables de l'immunité innée pour qu'elles éliminent les virus et certaines cellules malignes.

Hemogenyx a déclaré avoir mis au point une méthode de transplantation de cellules souches hématopoïétiques humaines qui permet leur greffe et leur différenciation en cellules microgliales dans le cerveau de souris immunodéficientes.

Les cellules microgliales qui ont été armées avec la CBR pourraient potentiellement être capables de trouver et de détruire les cellules cancéreuses du cerveau ou les agrégations de protéines anormales, a expliqué l'entreprise.

Hemogenyx a déclaré que la recherche sur la CBR se poursuivait et a ajouté qu'elle avait l'intention de se concentrer davantage sur ce domaine.

Vladislav Sandler, fondateur et directeur général, a déclaré : "Cette avancée majeure dans la méthode d'administration de notre CBR dans le cerveau est un outil unique qui pourrait nous permettre de nous attaquer avec succès à certaines des maladies humaines les plus difficiles et souvent incurables. Alors que nous élargissons le champ d'application de notre plateforme CBR, nous sommes impatients de poursuivre son développement."

Mercredi, Hemogenyx a indiqué que la CBR pouvait être administrée par voie intranasale sous forme d'ARN messager pour le traitement "potentiel" des infections virales transmises par l'air.

La recherche a montré que les nanoparticules créées en mélangeant l'ARNm codant pour une thérapie basée sur la CBR avec un solvant et un polymère peuvent être utilisées pour délivrer le codage CBR dans les voies respiratoires supérieures, a déclaré Hemogenyx.

"Une fois administrées, les nanoparticules se sont révélées capables de délivrer l'ARNm dans les cellules immunitaires des voies respiratoires supérieures et des poumons. Les cellules immunitaires commencent à leur tour à produire des molécules CBR dans les heures qui suivent l'application, devenant potentiellement des "défenseurs" actifs contre les infections transmises par l'air", a expliqué la société.

Hemogenyx a également testé le CBR sur le SARS-Cov-2, le virus qui cause le Covid-19. Les résultats ont montré que "les cellules macrophages humaines programmées avec CBR contre le SARS-CoV-2 sont efficaces dans les expériences in vitro", a expliqué l'entreprise. En novembre, elle a également testé l'utilisation potentielle de la CBR pour le traitement du lymphome non hodgkinien.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

