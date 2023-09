Hemogenyx Pharmaceuticals plc est une société de biotechnologie au stade préclinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements liés aux greffes de moelle osseuse/cellules souches hématopoïétiques (formant le sang) pour les maladies du sang, y compris la leucémie, le lymphome, l'insuffisance de la moelle osseuse et les infections virales. Elle développe plusieurs produits candidats distincts et complémentaires, ainsi qu'une plate-forme technologique. Afin d'éviter l'utilisation d'agents chimiothérapeutiques pour le conditionnement des patients subissant une greffe de moelle osseuse et de cellules souches hématopoïétiques, la société a mis au point une méthode d'élimination sélective des cellules souches hématopoïétiques et des progéniteurs hématopoïétiques (CSH/PH) chez les patients à l'aide d'anticorps CDX hautement spécifiques. Elle a développé des cellules endothéliales hémogènes humaines postnatales (cellules Hu-PHEC) pour générer des cellules souches hématopoïétiques (CSH) exemptes de cancer et les utiliser dans des greffes pour traiter les cancers du sang. Elle a développé HEMO-CAR-T, pour le traitement potentiel de la leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale