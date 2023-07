Hempacco Co. (Hempacco) est une entreprise de produits à fumer à base de chanvre. La société se concentre sur la disruption du tabac avec des alternatives aux cigarettes à la nicotine à base d'herbes et de chanvre en fabriquant et en commercialisant des produits à fumer à base d'herbes, d'épices et de cannabinoïdes, ainsi que du papier à rouler. Ses segments opérationnels comprennent la fabrication et la vente de marques privées, les licences de propriété intellectuelle, ainsi que le développement et la vente de marques internes utilisant des présentoirs de comptoir brevetés. Hempacco est propriétaire de la marque de cigarettes et de papier à rouler au chanvre fonctionnel The Real Stuff. Elle utilise une technologie de pulvérisation brevetée pour l'infusion de terpènes et une technologie d'infusion de filtres aromatisés en instance de brevet pour fabriquer des alternatives fumables à base de chanvre et d'herbes. Les marques maison de la société sont vendues dans plus de 200 points de vente situés dans la région de San Diego, en Californie, et ses clients sous marque de distributeur comprennent des entreprises des secteurs du cannabis et des produits de remplacement du tabac. La société possède environ 600 distributeurs automatiques.

Secteur Tabac