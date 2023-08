Henan BCCY Environmental Energy Co. Ltd. a approuvé, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2023, l'élection partielle d'administrateurs indépendants et de membres de comités spéciaux du conseil d'administration, le système de vote cumulatif étant applicable : Zhu Yougan, administrateur indépendant, président du comité d'audit et membre du comité de rémunération et d'évaluation ; Xie Hanpeng, administrateur indépendant, membre du comité d'audit et du comité de nomination et président du comité de rémunération et d'évaluation ; Hu Tao, administrateur indépendant, membre du comité d'audit et président du comité de nomination.