Henan Shijia Photons Technology Co Ltd est une société principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de composants d'infrastructure de communication optique. Les produits de la société comprennent des puces et des dispositifs optiques, des câbles optiques d'intérieur et des matériaux pour câbles. Les puces et dispositifs optiques comprennent des puces de séparation à circuit planaire à ondes lumineuses (PLC), des puces à réseau de guides d'ondes (AWG), des puces à laser à rétroaction répartie (DFB) et des connecteurs à fibre optique. Les produits de câbles à fibres optiques d'intérieur comprennent les câbles à fibres optiques à un seul conducteur, les câbles à fibres optiques à plusieurs conducteurs et les câbles à radiofréquence à distance. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les réseaux fédérateurs et les réseaux métropolitains, les centres de données, la technologie de communication mobile de quatrième génération (4G) et la technologie de communication de cinquième génération (5G).