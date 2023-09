Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits à base de viande (notamment viande de boeuf et de porc). L'activité s'organise autour de 3 pôles : : - prestations d'abattage ; - vente de produits de viande ; - autres : prestations de conseil technique et de services logistiques.

Secteur Transformation des aliments