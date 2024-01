Henderson Diversified Income Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un niveau élevé de revenu et de préservation du capital, tout au long du cycle économique. La société investit dans un portefeuille diversifié de classes d'actifs mondiales à revenu fixe et à taux variable. La société se concentre sur l'investissement dans un portefeuille de catégories d'actifs, y compris les prêts décrochés, les obligations d'État, les obligations de qualité, les obligations d'entreprises à haut rendement (sub-investment grade), les obligations d'entreprises non notées, les titres adossés à des actifs et les titres à haut rendement. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la Société est Janus Henderson Fund Management UK Limited.