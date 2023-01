Henderson Diversified voit ses actifs nets chuter à cause de la volatilité

Henderson Diversified Income Trust PLC - fonds axé sur les revenus fixes - Enregistre une valeur nette d'inventaire par action ordinaire au 31 octobre de 69,24 pence, en baisse de 24% par rapport aux 91,42 pence à la même date un an auparavant. Enregistre un rendement total de la valeur liquidative de -10,4 % pour le semestre. Sous-performe son indice de référence au cours de la période de 6 mois, qui a chuté de 6,9 %. Attribue la performance à la volatilité politique et économique avec la guerre en Ukraine, la démission de Boris Johnson, le court règne de Liz Truss et la nomination de Rishi Sunak comme premier ministre britannique. Déclare un premier dividende intérimaire de 1,10 p, stable, en glissement annuel.

"Nous restons prudents en matière d'endettement et de crédit à court terme, compte tenu des valorisations actuelles et des perspectives d'atterrissage brutal. Nous pensons qu'une perspective d'atterrissage économique dur est beaucoup plus probable qu'un atterrissage en douceur. Par conséquent, nous adoptons une position plus défensive contre le risque de défaut de paiement : en privilégiant les obligations de première qualité par rapport aux obligations à haut rendement (et aux prêts décrochés)", commentent les gestionnaires du fonds John Pattullo, Jenna Barnard et Nicholas Ware.

Cours actuel de l'action : 70,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 16%

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

