Henderson European Focus Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total (une combinaison de revenus et de croissance du capital) d'un portefeuille d'actions cotées en Europe. La société investit principalement son portefeuille dans des actions cotées en Europe continentale. Le portefeuille contient entre 35 et 45 actions, avec une pondération unique de 10% de la valeur nette d'inventaire (VNI) du portefeuille au moment de l'investissement. La Société se concentre sur la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, la Suisse, la Suède, la Norvège, l'Italie et l'Espagne. La société investit également dans une série de secteurs, notamment l'industrie, les matériaux de base, la consommation discrétionnaire, la santé, l'énergie, la technologie, la consommation de base, la finance, les obligations d'État britanniques et les services publics. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Janus Henderson Fund Management UK Limited.