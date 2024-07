Henderson High Income Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'investir dans une sélection prudemment diversifiée de sociétés connues et plus petites afin de fournir aux investisseurs un flux de revenus de dividendes élevés tout en maintenant la perspective d'une croissance du capital. Dans des circonstances normales, la Société investit jusqu'à 80 % de ses actifs bruts en actions et jusqu'à 20 % de ses actifs bruts en titres à revenu fixe (dans des sociétés de toute taille qui sont cotées ou enregistrées au Royaume-Uni ou dont l'activité principale se déroule dans ce pays). La société investit dans divers secteurs, notamment les services financiers, la consommation de base, la consommation discrétionnaire, les services publics, les matériaux de base, les soins de santé, l'industrie, l'énergie, l'immobilier et la technologie. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif (AIFM) de la société est Janus Henderson Fund Management UK Limited.