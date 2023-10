(Alliance News) - Henderson High Income Trust PLC a proposé mercredi une fusion avec Henderson Diversified Income Trust PLC.

Les deux sociétés se sont mises d'accord sur les conditions de la fusion, qui serait réalisée par la liquidation de Henderson Diversified Income. La fusion envisagée est soumise à l'approbation des actionnaires des deux sociétés.

Henderson High Income est une société qui offre aux investisseurs un flux de dividendes élevé tout en maintenant la perspective d'une croissance du capital, tandis que Henderson Diversified Income se concentre sur les actifs à revenu fixe à long terme pour fournir un flux de revenus aux actionnaires.

Henderson High Income a déclaré s'attendre à une amélioration de la liquidité, à une réduction du ratio de charges courantes et à une contribution "significative" aux coûts de la part de Janus Henderson, un groupe mondial de gestion d'actifs qui gère les deux sociétés et qui gérera la société élargie potentielle.

Janus Henderson contribuera aux coûts du plan de fusion à hauteur d'environ 1,25 % des actifs transférés de Henderson Diversified Income à Henderson High Income, avec une contribution minimale de 360 000 GBP et une contribution maximale de 1,1 million de GBP.

Henderson High Income s'attend à ce que la fusion, si elle est acceptée par les actionnaires, devienne effective en janvier.

Jeremy Rigg, président de Henderson High Income, a déclaré : "Cette combinaison offre des avantages intéressants à nos actionnaires existants et aux actionnaires de HDIV qui choisissent l'option de transfert. Soutenu par le groupe Janus Henderson, le regroupement augmentera la taille de HHI, améliorera la liquidité et la négociabilité des actions de la société et contribuera à réduire le ratio de charges courantes en répartissant les coûts sur une base d'actionnaires plus large, ce qui est dans l'intérêt des actionnaires existants et des nouveaux actionnaires.

"HHI a de solides antécédents dans la fourniture d'un niveau élevé de revenus pour les actionnaires tout en assurant une croissance du capital à long terme et la société reste engagée et concentrée sur la poursuite de ces objectifs".

Les actions de Henderson High Income sont restées stables à 157,00 pence chacune mercredi après-midi à Londres, tandis que les actions de Henderson Diversified Income ont augmenté de 3,0 % à 64,50 pence chacune.

