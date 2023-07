Henderson International Income Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un dividende annuel total croissant, ainsi qu'une appréciation du capital. La Société investit dans un portefeuille ciblé et diversifié à l'échelle internationale de 50 à 80 sociétés qui sont soit cotées, soit enregistrées, soit dont l'activité principale se situe dans des pays autres que le Royaume-Uni. Ce portefeuille sera composé d'actions (titres de participation) et de classes d'actifs à intérêt fixe qui sont diversifiées par des facteurs tels que la géographie, l'industrie et la taille de l'investissement. La société investit dans divers secteurs, tels que la technologie, la consommation de base, la consommation discrétionnaire, les matériaux de base, les finances, les télécommunications, l'énergie, les services publics, les industries et les soins de santé. Elle investit dans divers pays, dont les États-Unis, Taiwan, la Suisse, l'Australie et la France. Janus Henderson Fund Management UK Limited est le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société.