Henderson Land vise un rôle plus important dans la résolution du problème du logement à Hong Kong

Martin Lee, co-président de Henderson - qui possède les plus grandes réserves de terres agricoles parmi les promoteurs - a déclaré que la promesse de Hong Kong de construire la "métropole du Nord" est une "tendance inévitable", alors que le centre financier s'intègre plus profondément à la Greater Bay Area (GBA).

"Avec les opportunités de développement dans la Greater Bay Area, de nombreux habitants seront attirés par la vie dans les Nouveaux Territoires du Nord-Ouest à l'avenir", a déclaré Lee à Reuters dans une interview par e-mail.

Le gouvernement de Hong Kong a dévoilé les plans de la métropole du Nord l'année dernière, dans le but de fournir des logements à environ 2,5 millions de personnes dans les districts éloignés proches de la frontière continentale, afin d'atténuer une pénurie chronique de logements.

Le développement se fera à un jet de pierre de la Greater Bay Area, un projet du gouvernement chinois visant à relier Hong Kong, Macao et neuf villes de la province méridionale chinoise de Guangdong.

Le logement abordable a été une priorité pour tous les dirigeants de Hong Kong depuis que la ville a été rendue à la Chine en 1997, mais malgré leurs efforts, de nombreuses personnes vivent encore dans des appartements exigus dans l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde.

Le nouveau dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré qu'il serait "pragmatique" dans l'augmentation de l'offre de terrains et de logements, répondant ainsi à l'appel récent du président chinois Xi Jinping à fournir "une meilleure vie, un plus grand appartement" aux habitants de Hong Kong.

Pékin a identifié les problèmes de logement comme un facteur majeur derrière le mécontentement à Hong Kong, en particulier parmi les jeunes de la ville, qui a conduit aux manifestations pro-démocratie et anti-gouvernementales en 2019.

Ces dernières années, les promoteurs ont intensifié leur soutien aux politiques de logement de Hong Kong, la Chine exhortant les entreprises à en faire plus pour la société.

Henderson possède le plus de terrains dans les zones rurales. Il a postulé à un projet pilote du gouvernement pour construire des logements publics sur une parcelle de terre agricole, et a prêté des terrains inutilisés au gouvernement pour construire des logements transitoires - une solution temporaire pour que les gens améliorent leurs conditions de vie avant de se voir attribuer un logement public.

"Si le gouvernement a l'intention de reprendre le terrain pour la construction de logements publics ou à d'autres fins publiques, nous coopérerons également", a déclaré Lee, qui a repris le géant immobilier avec son frère du père Lee Shau Kee en 2019.

CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL

Faisant écho aux appels d'autres chefs d'entreprise, Lee, 51 ans, a exhorté le gouvernement à rouvrir les frontières de Hong Kong avec le continent et à assouplir les restrictions sur les voyages internationaux, ce qui, selon lui, contribuerait à stimuler le marché immobilier de la ville.

Henderson vise à devenir le plus grand propriétaire de bureaux dans le principal quartier financier de la ville, Central, en investissant 8 milliards de dollars dans un site portuaire et en achevant la construction de sa nouvelle tour, The Henderson, en 2023.

The Henderson, conçue par Zaha Hadid Architects et ayant la forme d'un bourgeon de Bauhinia - la fleur de la ville de Hong Kong - a récemment confirmé un bail de 20 000 pieds carrés avec la société de capital-investissement américaine Carlyle Group, a déclaré Lee à Reuters.

Carlyle a refusé de commenter le bail de bureaux ou de donner des détails sur ses bureaux actuels à Hong Kong. Une personne au courant a toutefois déclaré que le déménagement constituera une expansion pour la firme américaine.

L'année dernière, la maison de vente aux enchères britannique Christie's est devenue le premier locataire principal de The Henderson, louant 30 000 pieds carrés.

"Cela montre que ces groupes multinationaux ont émis un vote de confiance dans l'avenir à long terme de Hong Kong en tant que centre financier international", a déclaré M. Lee, ajoutant qu'il existe toujours une forte demande pour des immeubles commerciaux de haute qualité malgré un effondrement du marché des bureaux dans le contexte de la pandémie.