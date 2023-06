(Alliance News) - Henderson Opportunities Trust PLC a déclaré mercredi à ses actionnaires prudents que "le pendule se remettra en marche" en faveur de ses participations, malgré la baisse de sa valeur nette d'inventaire dans un climat économique et politique incertain.

Henderson Opportunities est un fonds d'investissement basé à Londres et géré par Janus Henderson Fund Management UK Ltd. Son portefeuille se compose principalement d'investissements britanniques et il "a un fort penchant pour les petites entreprises en phase de démarrage".

La société a déclaré que sa valeur liquidative au 30 avril était de 1 228,4 pence par action, en baisse par rapport à 1 471,5 pence à la même date l'année précédente. Elle était toutefois en hausse par rapport aux 1 173,7 pence par action au 31 octobre 2022.

Les actions de Henderson Opportunities étaient en baisse de 1,4 % à 935,10 pence chacune à Londres mercredi.

Le rendement total de la valeur liquidative pour le semestre clos le 30 avril a été positif de 6,3 %, contre un rendement négatif de 8,7 % pour la même période de l'année précédente. L'indice de référence FTSE All-Share a enregistré un rendement positif de 12,5 %.

Henderson Opportunities a déclaré un deuxième dividende intérimaire de 7,5 pence par action, ce qui porte le dividende semestriel total à 15 pence par action, contre 14 pence l'année précédente.

La fiducie a déclaré que les actions britanniques sont actuellement très sous-évaluées, en partie à cause de la prudence concernant le Brexit et la pandémie de Covid-19, et parce que les acheteurs étrangers favorisent les grandes entreprises mondiales au détriment des petites entreprises nationales. D'un autre côté, elle a déclaré que les faibles valorisations entraînaient une augmentation des rachats d'entreprises.

Henderson Opportunities a reconnu que lors de son assemblée générale annuelle en mars, près de 25 % des votes exprimés étaient contre son maintien. Toutefois, elle a insisté sur le fait qu'au fil du temps, sa stratégie, à laquelle elle n'a pas l'intention d'apporter de changements majeurs, créera de la valeur à long terme pour les actionnaires. Elle pourrait également proposer une division des actions pour aider les épargnants mensuels, les actionnaires qui réinvestissent leurs dividendes et ceux qui cherchent à investir des montants plus modestes.

"Le Royaume-Uni n'a généralement pas la cote et les petites entreprises britanniques à vocation nationale sont particulièrement malmenées par les investisseurs. Cependant, à un moment donné, le pendule s'inversera, car les entreprises qui languissent en termes de prix des actions parviendront à une croissance opérationnelle", a promis Henderson Opportunities.

Le fonds a déclaré que bien que les entreprises réagissent généralement bien aux "circonstances difficiles", nombre d'entre elles "se négocient à des valorisations très peu exigeantes" malgré des "plans à long terme solides".

Il poursuit : "Les gestionnaires du fonds et le conseil d'administration estiment donc qu'il s'agit d'une période d'opportunités substantielles pour un fonds ayant [notre] approche d'investissement".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

