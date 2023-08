Hengan International Group Company Limited est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène. En outre, le groupe fabrique et vend des produits alimentaires et des produits de soins de la peau. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de papiers (47,3%) : essuie-tout, papiers toilettes, mouchoirs, etc. vendus sous la marque Hearttex ; - produits de protection féminine (29,4%) : marques Anerle et Anle ; - couches-culottes (5,9%) : marques Anerle et ElderJoy ; - autres (17,4%) : notamment produits de soins de la peau (marque MissMay). 97,5% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Produits cosmétiques