HengFeng Information Technology Co., Ltd. est une société basée en Chine et principalement engagée dans la construction de systèmes intelligents et dans la personnalisation de systèmes d'information industriels. Les principales activités de l'entreprise sont les solutions intégrées pour l'industrie des villes intelligentes, y compris la construction et la vente de biens, ainsi que le développement de logiciels, les services de maintenance, les services de conception, la consignation de logiciels, entre autres. Les clients de la société sont principalement des agences gouvernementales, des organisations quasi-gouvernementales, des grandes et moyennes entreprises publiques par actions dans le domaine des moyens de subsistance des populations, de la sécurité publique et des services urbains. La société exerce ses activités principalement sur le marché intérieur.

Secteur Logiciels