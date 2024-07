Hengli Petrochemical Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits pétrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits chimiques et pétrochimiques (53,2%) : 23,5 Mt produites en 2021 ; - acide téréphtalique purifié (24,4%) : 12,2 Mt produites ; - produits de polyester (13,8%) : polyéthylène téréphtalate, fibres, fils, films et copeaux de polyester, polytéréphtalate de butylène, polybutylène adipate téréphtalate, polybutylène succinate, etc. (3,3 Mt produites) ; - autres (8,6%). 88,9% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Produits chimiques de base