HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD, anciennement HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD, est une société chinoise principalement engagée dans les industries soutenues par la créativité artistique et la technologie visuelle. La société opère à travers trois segments principaux. Le segment de la production de contenu d'infographie et de réalité visuelle (VR) est principalement impliqué dans l'utilisation des capacités de création de contenu d'infographie et de réalité virtuelle de la société pour construire une bibliothèque de données d'images. Le segment du développement et de l'exploitation de la chaîne de l'industrie de l'enfance est principalement impliqué dans la production de contenu de propriété intellectuelle (IP) pour les enfants, la distribution de canaux, l'octroi de licences de produits dérivés et l'exploitation de parcs à thème hors ligne. Le segment Location Based Entertainment (LBE) est principalement engagé dans la fourniture de services de conception et de fabrication de sites LBE aux clients. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la vente au détail de téléphones mobiles et dans la fabrication de produits finis personnalisés pour les opérateurs.

Secteur Logiciels