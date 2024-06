Hengyuan Refining Company Berhad est une société basée en Malaisie qui se consacre au raffinage et à la fabrication de produits pétroliers. Les activités de la société se concentrent sur l'exploitation et la maintenance de sa raffinerie et sur l'approvisionnement de ses clients par le biais de trois canaux : le pipeline multi-produits vers la Klang Valley et KLIA, son portique de chargement de camions pour les clients locaux (Malaisie occidentale) et l'exportation de produits vers des navires par le biais de sa jetée vers la Malaisie orientale et les marchés d'outre-mer. La gamme de produits pétroliers de la société comprend le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l'essence, le carburéacteur, le diesel, les composants du mazout, le soufre et les matières premières chimiques, telles que le naphta léger et le propylène. La société traite du pétrole brut provenant de Malaisie et du monde entier pour livrer environ 156 000 barils par jour de produits pétroliers à des clients en Malaisie et en Asie du Sud-Est. La société exploite une raffinerie de pétrole à Port Dickson.