Henkel AG & Co. KGaA : De retour sur le support

Données financières EUR USD CA 2023 21 695 M 23 661 M - Résultat net 2023 1 450 M 1 581 M - Dette nette 2023 571 M 623 M - PER 2023 20,6x Rendement 2023 2,56% Capitalisation 28 624 M 31 218 M - VE / CA 2023 1,35x VE / CA 2024 1,29x Nbr Employés 51 200 Flottant 59,7% Prochain événement sur HENKEL AG & CO. KGAA 20/06/23 Deutsche Bank Access German Swiss Austrian Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 73,00 € Objectif de cours Moyen 69,95 € Ecart / Objectif Moyen -4,18% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Carsten Knobel Chairman-Management Board Marco Swoboda Chief Financial Officer & Executive VP-Finance Simone Bagel-Trah Member-Supervisory Board Thomas Gerd Kuehn Chief Compliance Officer & General Counsel Michael Kaschke Member-Supervisory Board