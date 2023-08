Henkel AG & Co. KGaA figure parmi les principaux groupes chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - colles et produits adhésifs (50,2%) : colles industrielles et d'emballage (marques Loctite, Technomelt Supra Cool et Ablestik Self-filleting), colles grand public (marques Pritt et Pattex), rubans adhésifs (Duck) et colles pour papiers peints (Metylan) ; - détergents et produits d'entretien (31,9%) : lessives (marques Persil, Somat et Purex) ; - produits de soins (16,9%) : produits de soins capillaires (marque Schwarzkopf et Syoss), d'hygiène corporelle (Dial Anti-Ox Body Wash), d'hygiène bucco-dentaire, etc. ; - autres (1%). A fin 2022, le groupe dispose de 166 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (42,6%), Amérique du Nord (26,7%), Asie-Pacifique (17,1%), Amérique latine (6,9%), Moyen Orient et Afrique (5,7%) et autres (1%).

Secteur Chimie de spécialité