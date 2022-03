Henkel : Stifel reste à conserver, réduit sa cible

Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Henkel, mais abaisse son objectif de cours de 80 à 75 euros, reflétant une récente dévalorisation de son ensemble de pairs, tout en réduisant de moins de 1% sa prévision d'EBIT pour 2022.



Pour le premier trimestre 2022, le broker s'attend à l'annonce par le groupe de chimie allemand d'une croissance organique des ventes d'environ 5%, emmenée par un fort pouvoir de tarification en technologies adhésives.



'Henkel a perdu environ un tiers de sa valeur de marché ces 12 derniers mois et parait bon marché par rapport à l'historique', reconnait Stifel, qui prévient toutefois que 'les défis en cours en blanchisserie-entretien ménager et en cosmétiques pèsent sur le titre'.



