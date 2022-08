Henkel : UBS reste neutre

UBS réitère sa position 'neutre' et son objectif de cours de 68 euros sur Henkel, sa cible maintenue impliquant un potentiel de hausse de 3% pour l'action du groupe allemand, propriétaire des colles Loctite, de la lessive Le Chat et des shampoings Schwarzkopf.



S'il reconnait que 'l'amélioration de la dynamique opérationnelle dans les marques de consommation est encourageante', le broker ne voit qu'une 'possibilité limitée de réévaluation de l'action à court terme en raison du manque de visibilité macroéconomique'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.