Henkel : UBS n'est plus à 'vente'

UBS relève sa recommandation sur Henkel de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 81 à 88 euros, soit un potentiel d'évolution nulle pour le titre du groupe allemand de produits de consommation courante (détenteur des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite).



Le broker justifie son relèvement de conseil par 'une croissance organique des ventes au premier semestre plus forte que prévu' et une 'bonne dynamique des bénéfices à court terme, mais des inquiétudes à moyen terme demeurant à ce stade'.



