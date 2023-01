Jefferies : 'Hold' pour Henkel - objectif 70 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a recommandé de conserver Henkel avec un objectif de cours de 70 euros dans un premier aperçu des résultats annuels attendus le 7 mars. Dans une étude publiée lundi, l'analyste Martin Deboo a abaissé ses estimations de marge pour cette année pour le fabricant de biens de consommation et d'adhésifs. Il a d'une part fait référence à la Chine et aux activités adhésives de Henkel, car la fermeture temporaire de l'usine Foxconn de Zhengzou, due à Covid, a considérablement affecté la production de l'iPhone. D'autre part, il a fait remarquer que les consommateurs se tournaient de plus en plus vers des produits moins chers dans le secteur de la consommation./ck/tih

