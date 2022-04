Henkel : le titre décroche après un sévère avertissement

Henkel a annoncé vendredi que la crise ukrainienne et l'envolée des prix des matières premières auraient un impact plus important que prévu sur ses résultats cette année, un avertissement qui provoquait un lourd décrochage de son titre en Bourse de Francfort.



Le groupe allemand de produits de grande consommation a prévenu ce matin qu'il prévoyait désormais un bénéfice par action (BPA) ajusté en baisse de 15% à 35% à taux de change constants cette année.



Il déclarait jusqu'ici viser une variation comprise entre un repli de 15% et une croissance de 5% de son profit annuel.



Le fabricant de la lessive Le Chat et des produits entretien de la maison Mir a pourtant enregistré une croissance organique de ses ventes meilleure que prévu au premier trimestre, avec une hausse de 7,1% là où le consensus n'attendait que 3,6%.



Le groupe de Düsseldorf a d'ailleurs revu à la hausse sa perspective de croissance organique pour 2022, désormais attendue entre +3,5% et +5,5% contre +2% à +4% précédemment.



Carsten Knobel, son directeur général, estime malgré tout que les effets persistants de la crise du Covid-19, ainsi que l'envolée des prix des matières premières et la montée des difficultés d'approvisionnement accentuées par la guerre en Ukraine, vont mettre une pression grandissante sur les résultats du groupe.



L'action Henkel chutait de 7,8% à la Bourse de Francfort vendredi matin suite à ces annonces, plus forte baisse d'un indice DAX en hausse de 1,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.