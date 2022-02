Henkel : le titre s'illustre malgré des résultats sans éclat

Le groupe allemand de biens de consommation courante Henkel a fait état mercredi de résultats 2021 conformes aux attentes et confirmé ses objectifs de moyen terme, ce qui entraînait une hausse de l'action à la Bourse de Francfort.



Le propriétaire de la lessive Le Chat et des cosmétiques Schwarzkopf a dégagé l'an dernier un résultat d'exploitation en hausse de 4,2% à 2,7 milliards d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires de 20,1 milliards faisant apparaître une croissance organique de 7,8%.



Ces chiffres se trouvent parfaitement en ligne avec les attentes des analystes.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC décrivent ce matin une publication 'sans grand intérêt', rappelant que le groupe avait déjà dévoilé ses résultats préliminaires.



Henkel a néanmoins réaffirmé ses prévisions pour 2022, à savoir une croissance organique de ses ventes comprise entre 2% et 4% pour une marge opérationnelle ajustée entre 11,5% et 13,5%, tout en maintenant ses objectifs de moyen terme.



En Bourse, l'action Henkel progressait de 4,4% en milieu de matinée, ce qui en faisait la plus forte hausse de l'indice DAX.



