Henkel AG & Co KGaA est active dans le secteur de la consommation et de l'industrie et opère à travers les deux segments Adhesive Technologies et Consumer Brands. L'entreprise est présente en Europe, dans la région IMEA (Inde/Moyen-Orient/Afrique), en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. L'activité Adhesive Technologies de la société couvre les adhésifs, les mastics et les revêtements fonctionnels, fournissant des solutions pour la mobilité et l'électronique, l'emballage et les biens de consommation et les artisans, la construction et les professions libérales sous des marques telles que Loctite, Bonderite et Technomelt. L'activité des marques grand public se concentre sur les deux catégories mondiales suivantes : les lessives et les produits d'entretien et les produits capillaires. Dans ce segment, l'entreprise propose des produits de consommation de marque dans de nombreuses catégories de produits de lessive et d'entretien de la maison, de soins capillaires, de coloration et de coiffure, et exploite également son activité Hair Professional. Son portefeuille comprend des innovations sous des marques telles que Persil, Schwarzkopf, All, Dial, Pril, Bref, Syoss, Purex, Somat et Snuggle.

Secteur Chimie de spécialité