Henkel prévoit de poursuivre ses acquisitions

L'entreprise allemande de biens de consommation Henkel AG & Co. KGaA (XTRA:HEN3) maintient son objectif en termes d'acquisitions malgré la hausse des taux d'intérêt, a déclaré le PDG de l'entreprise, Carsten Knobel, au journal allemand Rheinische Post le 3 juin 2023. "Nous avons un bilan solide et nous avons l'intention de procéder à d'autres acquisitions", a-t-il déclaré, ajoutant que des acquisitions seraient réalisées dans le secteur des adhésifs et des biens de consommation.

M. Knobel ne considère pas l'augmentation des taux d'intérêt comme un problème. "Le retour de la hausse des taux d'intérêt est plutôt bénéfique pour nous lorsque nous sommes en concurrence avec des cibles d'acquisition, car nous avons les meilleures notations de crédit grâce à notre position financière très solide". Le PDG de Henkel a confirmé que le groupe pourrait à l'avenir racheter ses activités en Russie, qui ont été vendues pour 600 millions d'euros à un consortium d'investisseurs financiers locaux.

"Nous avons convenu d'une option de rachat dans les dix prochaines années dans le cadre de la vente", a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu'un cessez-le-feu ne serait pas suffisant pour un retour. "Pour que nous puissions racheter nos activités en Russie, il faudrait que les conditions-cadres et les relations avec la Russie changent fondamentalement", a déclaré M. Knobel.