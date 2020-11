Henkel : un nouveau centre logistique automatisé en Espagne

Le géant allemand Henkel a investi 22 millions d'euros pour construire un nouveau centre logistique automatisé près de son usine de production à Montornès del Valles, en Espagne, a déclaré le groupe.



L'entrepôt entièrement automatisé de 24 000 mètres carrés servira de centre logistique majeur pour ses activités de blanchisserie et de soins à domicile en Europe du Sud, a indiqué la direction.



Cette nouvelle construction permet de répondre à l'augmentation de la production, qui a fortement augmenté après l'introduction de nouvelles capacités de fabrication, et à la demande croissante d'exportations vers d'autres pays européens, a ajouté Henkel.



L'usine de Montornès del Valles est l'un des plus importants sites européens de Henkel, avec une production de plus de 200 000 tonnes de détergents en poudre, de détergents liquides et d'adhésifs par an, qui sont exportés dans 60 pays.



