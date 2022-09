La valeur du jour en Europe - Henkel : le marché indifférent à la bonne santé des adhésifs

Henkel cède 0,7% à 61,8 euros malgré la révision à la hausse de ses perspectives de croissance organique pour 2022. Les investisseurs semblent regretter que les autres objectifs du géant allemand des produits de grande consommation reste inchangés. Le propriétaire des marques Le Chat ou encore Rubson table sur une croissance organique comprise entre 5,5% et 7,5% contre entre 4,5% et 6,5% précédemment. Une embellie qui s'explique par le dynamisme de sa branche des technologies adhésives. Ainsi, la croissance organique de cette unité est attendue entre 10% et 12% contre 8% à 10% jusqu'alors.



Henkel a confirmé ses autres objectifs du groupe pour 2022, ainsi que des objectifs financiers à moyen et long terme. Le groupe continue de tabler cette année sur marge opérationnelle courante comprise entre 9% à 11%. Le consensus la donne à 10,1%.

Le plan de fusion de son activité de marques grand public, qui comprend les lessives et l'entretien ménager avec les produits de beauté, est en avance sur le calendrier initial, a précisé la société.



Dans le sillage de ces annonce, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 73 euros sur le titre, soulignant que ces propres prévisions étaient proches des nouvelles communiquées par le groupe.



Des propos partagés par UBS qui n'est donc pas surpris par cette révision à la hausse des prévisions de la branche des technologies adhésives. Le broker a maintenu son opinion Conserver et son objectif de cours de 68 euros.



Le bureau d'études juge cette révision à la hausse encourageante. Il reste cependant prudent pour le second semestre car il pense que la branche des marques grand public pourrait être affectée par l’élasticité-prix, c'est-à-dire par la baisse de la demande consécutive à la hausse des prix liée à l'inflation.