Le fabricant de Persil Henkel annonce de nouvelles hausses de prix

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le fabricant de Persil Henkel a annoncé de nouvelles hausses de prix. Pour les produits de consommation, des augmentations sont nécessaires cette année, a déclaré le directeur général du groupe Carsten Knobel au Rheinische Post (samedi). Les négociations de prix avec les chaînes de magasins ne sont pas faciles. "Il peut arriver que certains produits ne soient plus livrés par nos soins si aucun accord n'est trouvé".

Le manager a fait référence aux prix des matières premières et de l'énergie. Ceux-ci auraient augmenté de trois milliards d'euros pour Henkel en 2021 et 2022. "Cela a nettement pesé sur notre marge bénéficiaire - malgré tous les efforts d'économie".

Le groupe, qui se trouve également derrière des marques comme Spee, Pritt et Schwarzkopf, avait déjà annoncé l'an dernier la suppression de 2000 emplois. "Nous avons déjà trouvé des solutions individuelles pour plus de 1300 des postes concernés, y compris pour les 300 postes en Allemagne", a déclaré Knobel. Il a également affirmé son attachement au site de Düsseldorf, où se trouve le siège de Henkel. Depuis son entrée en fonction, le nombre de postes y est passé de 5600 à environ 5900. "Nous soutenons Düsseldorf comme notre site le plus important."/sey/DP/mis