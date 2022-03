H&M : Credit Suisse ajuste son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur H&M avec un objectif de cours ajusté de 142 à 140 couronnes suédoises, au lendemain du point d'activité de la chaine scandinave de prêt-à-porter au titre de son premier trimestre comptable.



'Avec des marges qui semblent faibles au premier trimestre, les attentes du consensus d'un profit opérationnel à deux chiffres sur le reste de l'année paraissent très difficiles', juge le broker, qui réduit d'environ 3% ses estimations pour l'ensemble de l'exercice.



Selon lui, l'environnement continue de se détériorer avec les fermetures de magasins en Russie, les risques sur les ventes et la logistique en Chine, un contexte plus faible pour la consommation en Europe et une forte hausse des coûts intrants au second semestre.



