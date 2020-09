H&M : Goldman Sachs confirme son conseil à la vente

15/09/2020 | 11:50

H&M (Hennes & Mauritz) a annoncé que son profit avant impôt pour son 3ème trimestre comptable est de près de deux milliards de couronnes suédoises.



Sur son troisième trimestre (mois de juin à août), son chiffre d'affaires a reculé de 19% à 50,87 milliards de couronnes suédoises.



Goldman Sachs souligne que suite à la baisse de 25 % des devises étrangères en Juin, cela conduit à des ventes en devises de juillet/août de -11,5%.



' Les résultats préliminaires montrent que le résultat pour le 3ème trimestre 2020 s'élève à environ 2 milliards de SEK, grâce à une hausse des prix. La marge brute du troisième trimestre 2020 est de -300 points de base '.



L'objectif de cours est fixé à 120 SEK. L'analyste conserve une note à la vente sur les actions.



' Une fin rapide de l'actuelle épidémie de Covid-19 pourrait entraîner une forte évolution des revenus et des bénéfices ' rajoute le bureau d'analyses.



