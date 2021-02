H&M : Invest Securities dégrade son opinion

Invest Securities dégrade son opinion sur H&M de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 162 à 146 couronnes suédoises, après la publication vendredi de résultats annuels globalement en ligne avec les attentes.



'En revanche, le premier trimestre 2020/21 sera marqué par les restrictions sanitaires ce qui nous amène à réviser notre BNA 20/21 de -6,7%', note l'analyste rappelant que le groupe a mentionné un CA en baisse de -23% sur les mois de décembre et janvier.



Pointant aussi un 'environnement fortement promotionnel avec une faible visibilité sur les évolutions sanitaires', il voit 'un momentum qui demeure défavorable en dépit du net rebond enregistré depuis trois mois (+32%) à la faveur de l'émergence de vaccins'.



