H&M : Invest Securities reste à 'vente', relève sa cible

Invest Securities réitère son opinion sur H&M à 'vente', au vu d'un potentiel de baisse significatif (-16%) par rapport à son objectif de cours relevé de 130 à 157 couronnes suédoises pour le titre de la chaine de vêtements.



'La nette envolée en novembre (+28%) dans le sillage des annonces concernant les vaccins nous semble excessive compte tenu des fondamentaux', juge l'analyste, prévenant que le durcissement sanitaire va peser sur le quatrième trimestre.



Le bureau d'études réduit son BNA 2019-20 à -0,23 couronne, mais relève ses BNA 2020-21 et 2021-22 de +7,4% et +10,6%, pour 'refléter un effet de rattrapage plus net et la perspective d'une normalisation se traduisant par une baisse des promotions'.



