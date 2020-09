H&M : Invest Securities reste à 'vente', remonte sa cible

16/09/2020 | 09:34

Invest Securities conserve une recommandation 'vente' sur H&M tout en rehaussant son objectif de cours de 107 à 125 couronnes suédoises, au lendemain d'une estimation préliminaire de CA sur le troisième trimestre un peu en dessous du consensus.



'La surprise, qui a suscité en revanche une réaction très nette du cours (+10,8%) provient d'une indication de profit avant impôt nettement supérieure aux attentes sur le trimestre, à deux milliards de couronnes', pointe l'analyste.



'Une bonne nouvelle que le groupe attribue au succès des collections et au contrôle des coûts, mais il faudra attendre la publication des résultats définitifs le 1er octobre pour faire le tri', prévient toutefois Invest Securities.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.