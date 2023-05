H&M : UBS relève son objectif de cours

UBS conserve sa note Neutre sur le titre H&M mais relève son objectif de cours de 119 à 143E.



L'analyste note 'des signes timides de redressement mais une lourde tâche à accomplir'.



'Notre étude détaillée suggère que H&M peut améliorer la marge EBIT à 7,5% d'ici 2024, mais en deçà de l'objectif de 10% de la société, car la densité des ventes reste un problème structurel' estime encore le broker.



Le groupe a en effet confirmé s'attendre à dégager une marge opérationnelle de 10% dès l'an prochain



