Fin de séance plus prudente en Europe avec les craintes sanitaires

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le désordre mardi, partagées entre le dynamisme de l'économie chinoise, les dernières nouvelles sur les vaccins contre le coronavirus et le durcissement des restrictions sanitaires en Europe.

À Paris, le CAC 40 a fini quasiment à l'équilibre (+0,05%) à 5.530,31 points après avoir oscillé entre -0,2% et +0,68% en séance.

Le Footsie britannique a perdu 0,28% alors que Londres va passer dans quelques heures en alerte "très élevée" au coronavirus.

Le Dax allemand a gagné 1,06%, porté par Volkswagen.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,5%, le FTSEurofirst 300 a fini en hausse de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,25%.

L'Europe boursière a été soutenue une bonne partie de la séance par la huitième hausse consécutive de la production industrielle en Chine en novembre, à son rythme le plus important en 20 mois grâce notamment à la reprise des dépenses de consommation.

Mais les nouveaux durcissements mis en place ou envisagés dans plusieurs pays européens dont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie pour endiguer l'épidémie de COVID-19 inquiètent et ont peu à peu freiné la progression des indices boursiers.

Les autorités sanitaires britanniques ont recensé un millier de cas d'une nouvelle variante du coronavirus SARS-CoV-2 ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre, qui basculera en partie, ainsi que la ville de Londres, en niveau d'alerte "très élevé".

La campagne de vaccination contre le coronavirus dans l'Union européenne pourrait être lancée avant la fin du mois, a déclaré mardi la présidente de la Commission, après la décision de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'avancer au 21 décembre l'examen du dossier du candidat vaccin de Pfizer et BioNTech.

Aux Etats-Unis, le vaccin développé par Moderna semble bien parti pour obtenir cette semaine le feu vert des autorités américaines à son déploiement, les équipes de la Food and Drug Administration (FDA) n'ayant relevé aucun nouveau motif d'inquiétude dans les données mises à leur disposition.

VALEURS

Le secteur des matières premières a profité de son exposition au marché chinois pour prendre 2,07%. La plus forte progression sectorielle est pour celui de l'automobile dont l'indice Stoxx gagne 3,02%.

A Paris, ArcelorMittal a fini en tête du CAC 40 avec un gain de 7,27% devant STMicro (+4,28%) et Unibail-Rodamco-Westfield (+3,02%).

Volkswagen a grimpé de 7,62%, la plus forte hausse du Stoxx 600 et du Dax, après la confirmation d'Herbert Diess à la tête d'une direction renouvelée pour transformer le groupe automobile allemand.

En baisse, Solutions 30 a dévissé de 37,59% après des attaques du fonds activiste Muddy Waters contre le spécialiste des services aux entreprises de télécommunications et d'énergie, qui entend porter l'affaire en justice.

Les géants européens de la mode en ligne H&M et Inditex, propriétaire de Zara, ont baissé respectivement de 2,9% et de 2,48% après avoir fait état d'un recul de leurs ventes trimestrielles, la résurgence de l'épidémie s'étant traduite par une nouvelle fermeture des magasins en novembre dans plusieurs pays.

A WALL STREET

A la clôture des marchés en Europe, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, avançaient de 0,55% environ.

Apple gagnait 3,22% à la suite des informations de l'agence de presse japonaise Nikkei selon lesquelles le groupe prévoit d'augmenter de près de 30% la production d'iPhone au premier semestre de l'an prochain, en misant sur l'effet positif du lancement des réseaux mobiles 5G.

LES INDICATEURS DU JOUR

En macroéconomie, la production manufacturière américaine a augmenté plus que prévu en novembre, dopée par la production automobile mais cette dynamique pourrait faiblir du fait de la résurgence de la pandémie.

TAUX/CHANGES

Les rendements obligataires de référence sont en légère hausse: celui du Bund allemand à dix ans a gagné moins d'un point de base à -0,612% et, sur le marché américain, le rendement à dix ans prend environ deux points à 0,9064%.

L'intérêt des investisseurs pour les actifs plus risqués fait reculer le dollar de 0,22% face aux autres grandes devises.

L'euro en profite pour remonter autour de 1,215 dollar.

La livre sterling est en nette progression, les cambistes se montrant plus optimistes quant à la conclusion d'un accord sur les futures relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Elle gagne 0,82% contre le dollar et 0,65% contre l'euro.

PÉTROLE

Les cours du pétrole montent grâce au soulagement apporté par le début de la vaccination contre le COVID-19 aux Etats-Unis.

Le Brent gagne 0,84% à 50,71 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) avance de 1,19% à 47,55 dollars.

A SUIVRE :

Mercredi, la séance sera animée par les annonces de la Réserve fédérale, qui devrait réaffirmer son soutien à l'économie et la nécessité d'un nouveau plan de soutien budgétaire, mais aussi par les indices PMI en zone euro de décembre et les ventes au détail aux Etats-Unis.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)