H&M : Deutsche Bank relève son objectif de cours

Le 18 juin 2024 à 12:26 Partager

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé de 155 à 165 couronnes suédoises son objectif de cours sur H&M, tout en renouvelant sa recommandation 'vendre' sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'analyste déclare s'attendre à ce que le groupe de prêt-à-porter fasse à nouveau état de 'solides' résultats trimestriels le 27 juin prochain.



Suite à cette publication, le consensus de marché devrait enfin intégrer la perspective d'une marge opérationnelle (Ebit) communiquée par l'équipe de direction, ajoute-t-il.



'Il s'agit d'un sacré revirement par rapport à la période difficile du début d'année 2023, lorsque la prévision avait été initialement dévoilée et jugée peu crédible par les investisseurs', poursuit DB.



L'intermédiaire fait remarquer que le redressement de la marge brute opéré jusqu'ici par le confectionneur s'est révélé plus marquée qu'attendu, ce qui devrait permettre de dégager de solides résultats au vu de la maîtrise des coûts et des stocks aujourd'hui affichée par le groupe suédois.



