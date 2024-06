Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. A fin novembre 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 369 points de vente (dont 282 franchisés) implantés essentiellement en Suède (91), aux Etats-Unis (508), en Allemagne (420), au Royaume Uni (238), en France (197), en Italie (160) et aux Pays Bas (107). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Etats-Unis (14%), Royaume Uni (7,4%), France (4,8%), Suède (3,7%), Italie (3,2%), Pays-Bas (3,1%), Pologne (3,1%), Suisse (2,9%), Canada (2,9%) et autres (40%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires