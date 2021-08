H&M : collaboration avec le créateur indien Sabyasachi

H&M annonce une collaboration avec le label indien Sabyasachi, connu pour ses juxtapositions du style indien traditionnel avec un design contemporain.



'La collection est éclectique, bohème et s'inspire de la riche histoire textile et artisanale de l'Inde et mélange des silhouettes modernes et traditionnelles avec des couleurs et des imprimés frais', annonce H&M.



Composée de vêtements pour femmes et pour hommes, la collection Sabyasachi x H&M sera disponible à compter du 12 août 2021.



