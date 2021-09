H&M : collaboration mondiale avec Iris Apfel

H&M annonce une collaboration mondiale avec Iris Apfel, icône new-yorkaise de la mode qui a fêté ses 100 printemps fin août.

Femme d'affaire autodidacte célèbre pour son style hors du commun, ses choix accrocheurs et ses designs créatifs, Iris Apfel va donc inspirer une nouvelle collection Iris Apfel X H&M, attendue début 2022.



' La collection comprendra des vêtements et des accessoires, tous créées en tenant compte du sens audacieux du style et de l'indépendance d'Iris ', assure H&M.



L'enseigne annonce déjà des ensembles ' coordonnés et colorés ', des costumes fleuris, des robes imprimées lumineuses... et précise que tous les matériaux utilisés sont des matériaux recyclés ou issus de sources durables.





